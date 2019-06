Incendio distrugge chalet, paura per la pizzeria attigua: un intossicato

di Luca Pozza

GALLIO - Sonoquelle che si stanno vivendo, dalle 17.30 di oggi pomeriggio, a Gallio, comune dell'Altopiano di Asiago, dove istanno operando in via Sisemol, non distante dal centro, per unche ha coinvolto un’abitazione con annessa una pizzeria: in salvo le persone che si trovavano all’interno, che sono uscite appena in tempo.(anche con il supporto del personale AIB), Bassano e Vicenza, per un totale di cinque automezzi (tra cui l'autoscala proveniente dal capoluogo berico) e quattordici operatori, stanno operando per circoscrivere le fiamme che sono estese a gran parte della tipica abitazione di montagna. Una delle due persone venute fuori dall’abitazione ha dovuto ricorrere alle cure del Suem 118 per aver respirato del fumo: accusa i classici sintomi dell'intossicazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.Lesono particolarmente impegnative per la presenza di bombole di gpl all’interno della casa. Una bombola è già scoppiata. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto. Le cause dell’incendio non sono ancora note.