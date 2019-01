Autocarro di una finta ditta: ruba pelli lavorate per 58mila euro

di Vittorino Bernardi

MALO - È stato identificato dai carabinieri e denunciato perilI.F. che con due complici da identificare lo scorso 21 novembre ha messo astutamente a segno uninai danni della dittadi via Fermi.Dopo avere noleggiato un autocarro, l'uomo l’ha consegnato ai due complici che si sono recati presso la Effebi e simulando di essere dipendenti della Pg Logistic, incaricata di effettuare un trasporto di pelli lavorate, hanno asportato la merce. il 49enne pensava di averla fatta franca, perché l’autocarro montava una targa falsa il giorno della truffa. I carabinieri della stazione maladense con l’analisi dei passaggi sotto lecomunali di mezzi simili a quello incriminato, nei giorni precedenti al reato, sono riusciti a individuarlo quando si aggirava per le strade del centro con la. Sono in corso le indagini per individuare i due complici di I.F., esecutori materiali del reato.