22enne trovato in possesso di materiale rubato nella ditta dove lavorava

di Vittorino Bernardi

ISOLA VICENTINA - Unè finito nei guai con la giustizia per avere lavorato un periodo di tempo in un’azienda del territorio. A conclusione di un’attività investigativa di 9 mesi i militari hanno deferito per, in stato di libertà, M.D.C. nato nel 1997. Il giovane, all’interno di un capannone in paese, è stato trovato in possesso di apparecchiature audiofoniche e impalcature di proprietà di una ditta di installazioni per spettacoli depredata da ignoti ladri lo scorso 30 luglio. Nella denuncia di furto il legale rappresentante dell’azienda aveva fornito alcuni nomi come possibili autori del furto, tra questi quello di M.D.C., un suo ex dipendente. I successivi pedinamenti del giovane hanno permesso ai carabinieri di individuare il capannone dove erano nascoste le apparecchiature rubate. Indagini in corso per individuare i ladri.