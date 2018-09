Nuovo furto di gioielli a Vicenza Oro: arrestati 3 cinesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Secondo furto di preziosi in poche ore allanella giornata di domenica a opera di cinesi, probabilmente componenti di una. Dopo quello di tre bracciali da 80 mila euro (recuperati) compiuto da due donne, una di 35 anni Caozhu Zhou arrestata, con la complice 32enne Y.X. al momento in fuga, c’è stato un secondoda parte di tre cinesi, arrestati.Il secondo allarme furto è stato lanciato al 113 da un gioielliere depredato di tre anelli, una collana e due brillanti (per 10 mila euro) dache si erano registrati comeoperatori. Gli agenti delle questura entrati rapidamente in azione, grazie al sistema di videosorveglianza e in collaborazione con lapolfer sono riusciti a risalire ai ladri: due uomini, T.G. di 37 anni e H.Y. di 34, e una donna, T.D. di 28. Salito su una navetta per raggiungere la stazione ferroviaria il trio è stato bloccato lungo viale Roma con la refurtiva ancora addosso, identificato e stato denunciato per furto pluriaggravato in concorso.