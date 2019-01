Razzia tra gli zaini al liceo Corradini durante l’ora di educazione fisica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Furto studiato a tavolino e messo a segno con astuzia da mani ignote al liceo Corradini di via Del Prete ieri mattina 12 gennaio. Il ladro approfittando dell’ora didi una classe quarta è entrato nell’aula vuota e ha fatto: si è appropriato di cinque telefonini, di cuffie e contante per circa 500 euro. La razzia, per un, è stata denunciata ai carabinieri della compagnia di via Lavarone che hanno avviato un'indagine. Difficile che il ladro sia entrato dall’esterno della scuola per la presenza all’ingresso dell’istituto del personale non docente. Pure la dirigenza del liceo ha avviato una propria indagine tra le mura della scuola.