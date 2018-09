Furto in case e bar-tabacchi: arrestato il capobanda, caccia ai complici

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Ladri in azione questa notte in centro storico ai danni deldi via Rovereto 157 e in un’abitazione privata nella. I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti presso il bar su chiamata di un vicino di casa svegliato dai rumori dei ladri in azione. I militari del maggiore Vincenzo Gardin hanno notato nel buio delle persone allontanarsi a piedi dal locale, mentre un complice rimasto all’interno per darsi alla fuga haun carabiniere, veloce a rialzarsi, rincorrere e bloccare il malvivente. Identificato nel moldavo, 21 anni, residente a Schio.Gli immediati accertamenti hanno permesso ai carabinieri di riconoscere la banda diretta dal moldavo comedi un colpo compiuto nella stessa notte in un’abitazione di Poleo, con furto di orologi, cellulari, monili in oro e una Fiat Sedici utilizzata per assaltare il bar-tabacchi. Alexei Garaba è statoper rapina, furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto in carcere a Vicenza a disposizione della magistratura. La refurtiva trovata all’interno della Fiat Sedici è stataalle vittime. Sono in atto le ricerche dei complici del moldavo arrestato.