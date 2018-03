Furti nelle ville nel vicentino: arrestati i nomadi colpisci e fuggi con la Hornet

VICENZA - Due nomadi sono stati arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa nell'ambito delle indagini su furti in villa e dimore di lusso avvenuti nella scorsa estate. Numerosi sono stati infatti i colpi, fatti con efficienza e rapidità, a Breganze, Pianezze, Marostica, Mason Vicentino, Mussolente e Romano d'Ezzelino. In questi comuni sono stati circa una trentina i tentativi di colpi, di cui una decina sono stati messi a segno, per un bottino complessivo di oltre 250.000 euro in preziosi e contanti.



I carabinieri sono partiti dalla conoscenza che i malviventi si muovevano con una moto «Hornet» grigia con targhe sempre diverse, intercettandola dopo giorni di controlli in zona di Col Roigo. I banditi sono però riusciti a fuggire dopo essersi disfatti di uno zaino all'interno del quale sono state trovate numerose targhe artefatte, oltre a guanti e oggetti per il travisamento. L'Arma è venuta poi in possesso di due distinti profili genetici, corrispondenti ai due indagati. Uno di questi, Sonny Lebbiati, nomade già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato con il supporto dei carabinieri di Villanova d'Asti e di Alba. Il secondo arresto, avvenuto in un secondo momento, ha interessato invece a Erik Negro, 30 anni, anch'egli già noto e residente nell'astigiano.

