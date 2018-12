Furti in azienda per 70 mila e 60 mila euro: indagini incorso

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDOLA - Sono due le indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vicenza, percommessi in paese, da professionisti del crimine per modalità e tempi d’azione. Il primo è stato messo a segno ai danni delladi via Einaudi, dove ignoti con danneggiamento del cancello carraio sono penetrati dell’azienda e sottratto 3 bobine di cavo di rame, della lunghezza di circa 4 metri e del peso di circa. I ladri si sono dileguati prima dell’arrivo dei militari dell’Arma. Il danno quantificato ammonta a circa. Nel secondo assalto è stata presa di mira ladi via dell’Immigrante: ignoti hanno sottratto da altri mezzi pesanti in sosta 40 batterie e 20 pneumatici per un danno quantificato in circa 60 mila euro.