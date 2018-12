Furgone travolge anziano ciclista e fugge: è caccia al pirata

di Vittorino Bernardi

VALDAGNO - È caccia aperta da parte della polizia locale Valle Agno alche attorno alle 12 di ieri 28 dicembre alla guida di un furgone chiaro lungoha sorpassato una bicicletta con in sella E.S., 84enne di Recoaro. Nell’effettuare la manovra in prossimità di una curva il conducente del furgone ha stretto e toccato l’anziano ciclista che èsull’asfalto e senza prestare il dovuto soccorsoL’anziano è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 e la polizia locale. I sanitari del Suem hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del San Lorenzo per le cure del caso. Gli agenti hanno recuperato i filmati della videosorveglianza attiva nel zona per. Come negli altri casi di fuga dopo un incidente, il comando di polizia invita eventuali testimoni a contattare il comando di corso Italia e il pirata aal comando per non aggravare la sua posizione.