Il furbetto del cartellino viene scoperto: si dimette prima del licenziamento

DUEVILLE - Un “” dipendente del Comune in settimana. Nei controlli di routine delle timbrature con badge in entrata e uscita la persona addetta alle rilevazioni ha riscontrato nelle scorse settimane delleper un dipendente.con una delibera di giunta perché avrebbe commesso azioni “rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 55-quater, lettera a, del decreto legislativo numero 165/2001” che prevede ildisciplinare per giusta causa o giustificato motivo.Come riporta il Giornale di Vicenza, nel caso specifico si tratterebbe di “falsa attestazione della presenza in servizio come a esempio mediantedella presenza o con altre modalità fraudolente”. Con la sospensione dalla mansione è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che martedì 10 aprile è stato convocato dalper difendersi. Il giorno prima però il dipendente ha presentato la lettera di dimissioni acon data fine rapporto il 9 aprile. Nella lettera ha chiesto anche chel’indennità per il mancato preavviso e ha dichiarato che rinuncia alla facoltà di richiedere la riammissione in servizio. L’iter avviato dal Comune nei confronti dell’ex dipendente prosegue comunque, a termini di legge.