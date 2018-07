"Furbetti 104": a giudizio per truffa 2 dipendenti Camera di Commercio

VICENZA - Due dipendenti della Camera di Commercio di Vicenza sono stati rinviati a giudizio per truffa ai danni dello Stato per aver usufruito illecitamente per anni dei permessi di assenza dal lavoro concessi dalla legge 104.



Secondo le indagini dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, i due dipendenti infedeli avrebbero abusato della 104/92 sfruttando illecitamente i tre permessi mensili previsti dalla normativa, richiesti per assistere propri familiari disabili, in realtà utilizzati come giorni di ferie per espletare attività personali che nulla avevano a che vedere con l'assistenza a persone disabili. L'indagine era nata su segnalazione dello stesso ente Camerale che, nel corso di verifiche interne, aveva riscontrato anomalie nelle modalità di utilizzo dei permessi ex legge 104/92 da parte di diversi dipendenti, interessando formalmente il Nucleo Carabinieri preposto a questo tipo di controlli.



Il danno all'Inps è stato calcolato in diverse migliaia di euro. Dalle indagini è risultato che i due indagati, accusati di truffa ai danni dello Stato e dell'Inps, producevano false dichiarazioni che attestavano la necessità di usufruire di permessi per assistere propri familiari disabili. Invece avrebbero utilizzato i giorni di assenza dall'ufficio come giorni di ferie aggiuntive, per recarsi in vacanza al mare o per svolgere «attività ludiche di natura privata», diverse da quelle consentite per l'assistenza ai disabili.

