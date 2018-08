Si separa dal figlio: fungaiola si smarrisce nei boschi

di Vittorino Bernardi

ROTZO – Alle 20 di ieri il Soccorso alpino di Asiago è entrato in azione nella zona diper ritrovare unadispersa. Dopo essere partiti assieme attorno alle 17.45 dalla macchina una signora e suo figlio si sono separati e. Il giovane ha tentato di rintracciare nei boschi la mamma, priva di cellulare, fino a quando preoccupato, anche per un temporale in atto, ha dato l'allarme al 118. Sul posto si è portata una squadra del Soccorso alpino di Asiago con dodici volontari del Soccorso alpino di Arsiero. Versola donna è stata individuata lungo la strada non distante dae riaccompagnata dal figlio per il rientro a casa.