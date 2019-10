Appostato nel capanno, parte una fucilata che lo colpisce in faccia: cacciatore gravissimo

ARZIGNANO (Vi) - Incidente di caccia questa mattina nel Vicentino: un anziano cacciatore è rimasto ferito da una fucilata ed è stato trasportato d'urgenza con l’elicottero all’ospedale di Vicenza.



Pare che l’uomo - 83 anni - anziano fosse da solo all’interno di un capanno in località Castello: l’ipotesi più probabile è quella di un incidente. A dare l'allarme sarebbe stato un altro cacciatore presente in zona.



L'anziano è ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime.

