Pauroso frontale tra 2 auto sotto il diluvio: tre feriti

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Incidente da paura oggi in zona industriale poco dopo le 14.30, sotto una pioggia battente, lungo viale del Lavoro per un frontale tra due auto per un bilancio di tre feriti: uno grave. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale berica si sono scontrate una Hyundai x20 con una coppia di anziani a bordo e una Bmw serie 1 con il solo conducente all’interno.Sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasportato i tre feriti al pronto soccorso del San Bortolo: due sono stati medicati per le contusioni riportate, il terzo (ottantenne) è stato trattenuto per una lesione allo sterno, probabilmente indotta dalla cintura di sicurezza allacciata. Sono interventi anche i vigili del fuoco che hanno posto in sicurezza i mezzi incidentati.