Frontale scooter-auto, centauro cade ed è gravissimo: amputata una gamba

VALDAGNO - Grave sinistro tra un’auto e uno scooter ieri in contrada Grendene, sulla Provinciale 45 dello Zovo: al centauro ricoverato inal San Bortolo di Vicenza è stata. Da rilievi effettuati dalla polizia locale “Valle Agno” il 59enne M.C. di Schio in sella a uno scooter Scarabeo nei pressi di contrada Grendene, in direzione Valdagno, hauna Citroen C3 condotta dalla 20enne A.C. di Valdagno che viaggiava in direzione opposta.La caduta è stataper M.C. ricoverato in prognosi riservata a Vicenza per le ferite riportate alla gamba sinistra (poi amputata) e per un trauma toracico. Il passeggero dello scooter il 61enne B.S. di Schio e la ragazza al volante dell’auto (in stato di shock) si sono recati per un controllo al pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo.