Frontale Lancia-Mercedes al semaforo: ferito un pensionato

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Incidente stradale oggi pomeriggio in zona Industriale con untra un’utilitaria e un’auto di grossa cilindrata per un bilancio di unricoverato innel vicino ospedale di Santorso. Dai rilievi effettuati dalla polizia locale Alto Vicentino, intervenuta con due pattuglie, il 71enne R.M. di Isola Vicentina che percorreva viale dell’Industria alla guida di una Lancia Y giunto all'altezza del semaforo con via Lago di Trasimeno per cause in corso d'accertamento hala corsia opposta: ha cosi impattato frontalmente contro una Mercedes 220 condotta da G.N., un 58enne di Vicenza, chea evitare la Lancia Y.Rapido è stato l’intervento dei sanitari del Suem che hanno trasportato il 71enne in ospedale,. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due auto staccando i cavi delle batterie.