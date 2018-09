Frontale auto-furgone con due feriti (uno gravissimo) e strada bloccata per 3 ore

di Vittorino Bernardi

ARSIERO - Lunghe code di auto e fortio oggi lungo la Provinciale 350 in località, rimasta bloccata pera causa di un frontale tra un’auto e un furgone, con i conducenti rimasti feriti e ricoverati in ospedale a Santorso:quello dell’auto estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte, grave quello del furgone. Otre ai pompieri sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e i sanitari del Suem conPer cause in corso di accertamento l’auto in fase di discesa verso il centro di Arsiero si è scontrata frontalmente con un furgone che stava salendo in direzione di Valdastico. L’impatto è stato così violento che i due mezzi hannoentrambe le corsie di marcia. Impossibilitati a fare dietro front gli automobilisti in transito sono stati costretti a sostareper consentire i soccorsi ai feriti, i rilievi e lo sgombero dei mezzi incidentati.