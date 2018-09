Frontale auto-bici lungo la discesa: ciclista 19enne ricoverato d'urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALVENE - Da ieri pomeriggio un 19enne residente in paese è ricoverato inall’ospedale San Bortolo di Vicenza. Verso le 16 il giovane in sella a una bicicletta in fase dilungo la stretta via Monte si scontrato con un’auto in fase di. Nell’impatto il 19enne hacontro il parabrezza ed è rotolato sull’asfalto. Illeso l’automobilista. Rapido è stato l’intervento dei sanitari del Suem che per le gravi condizioni del ferito hanno fatto intervenire l’di Verona per il ricovero all’ospedale di Vicenza. In serata le condizioni del giovane sono leggermente migliorate e non dovrebbe correre pericolo di vita. Per i rilevi è intervenuta la polstrada,