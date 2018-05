Evasione: yatch, 2 case, 11 auto sequestrati al finto socio d'azienda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO – Le Fiamme gialle di via Maraschin in esecuzione di un decreto emesso dal gip Massimo Gerace hannodisponibilità finanziarie e quote societarie del valore dinei confronti di di uno dei responsabili di una significativa frode all'Iva a vantaggio di una società di trasporto di merci su strada. Le quote societarie, formalmente intestate a prestanome, sono risultate nella disponibilità dell’indagato,che aveva materialmente fornito le somme necessarie per la costituzione di un’impresa, poi sfruttata come “cartiera” per emettere fatture false. Grazie agli ultimi sequestri il valore del patrimonio illecito aggredito, che potrà rappresentare parte del ristoro del danno subito dalla collettività, ammonta aSono state sequestrate disponibilità finanziarie, quote societarie, undici autoveicoli (di cui due affidati in giudiziale custodia con facoltà d’uso alla guardia di finanza), uno yatch della lunghezza di 11,30 metri ea Malo e San Giorgio in Bosco. L’attività investigativa, coordinata dalla dott.ssaprocuratore aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri che hanno scoperto unall’Iva perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse dall’anno 2011 da quattro società nazionali aventi natura di vere e proprie cartiere, per servizi di trasporto che, nella realtà, erano curati da una societàAttraverso la perpetrata frode, la società verificata ha potuto beneficiare di un illecito risparmio di imposta sul valore aggiunto per. Sul versante amministrativo i militari hanno valorizzato gli esiti delle indagini, concludendo otto verifiche fiscali nei confronti dei soggetti a vario titolo connessi alla frode e constatando una base imponibile ai fini delle imposte dirette sottratta a tassazione pered un’Iva evasa per