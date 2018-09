Frigge le patatine e dimentica la padella sul fuoco, casa in fiamme

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Paura questa notte lungoper un incendio divampatoin un appartamento a causa della distrazione della proprietaria, una 43enne che nella serata di ieri è uscita di casa dimenticando unaacceso dopo avere fritto delle patatine. Al rientro in casa la donna ha trovato la cucina avvolta dalle fiamme e immediata è stata la sua chiamata al 115. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato l’estensione del rogo alle altre stanze dell’appartamento.i danni per la cucina distrutta. Non risultano intossicati o feriti.