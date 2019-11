Investito mentre attraversa, Francesco muore il giorno dopo l'incidente

di Luca Pozza

THIENE - Non ce l'ha fatta, che era stato investito nella serata di martedì in via San Luigi a Thiene, mentre attraversava la strada, a poche decine di metri dalla sua abitazione, che si trova nella stessa via. L'uomo era stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Vicenza, dove all'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano parse disperate e per questo era stato subito dirottato nel reparto di rianimazione.Nonostante il prodigarsi di medici e personale sanitario del San Bortolo qualsiasi tentativo di salvarlo, proseguito per tutta la notte, è stato vano: il 73enne è spirato all'alba di oggi (mercoledì), senza mai riprendere conoscenza. Il pensionato era stato travolto da una Citroen C3 guidata da una donna di 48 anni: sul fatto la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.