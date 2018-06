Francesca Michielin contro Salvini e i respingimenti dei migranti: «Atto spregevole»

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Francesca Michielin come Francesco Saviano e Oliviero Toscani: posta sulla propria paginala personaledelle navi di migranti in arrivo dall’Africa ed è subissata di critiche. Daglidal palco, aidalla tastiera del computer e dello smartphone il passo è breve. Non ha paura esporsi sul web Francesca Michielin.«Oltre a rimanere inorridita dopo aver assistito alla violazione del Diritto Internazionale, mi sono chiesta cosa aveva senso fare. Stare zitta di certo no. Io e i miei amici abbiamo messo da parte lae abbiamo iniziato a leggere e a raccogliere informazioni dalla, dalla, da associazioni e dalle università di diritto, economia e sociologia dell’immigrazione, perché questoè la prova che in questo Paese c’è molta disinformazione che genera ignoranza, insicurezza e mancanza di umanità».Attacca dura la cantante. «I confini geografici sono stati stabiliti da guerre e trattati (tra l’altro principalmente Europei), ma sono confini che non determinano persone di serie A o di serie B. Ognuno ha il diritto di mettere piede su qualsiasi parte del suolo terrestre. La migrazione è un diritto inalienabile e ha permesso, fin dall’antichità, il contatto tra culture e la creazione delle società. È fondamentale ricordare che alla fine dell’800 migliaia e migliaia di italiani si sono imbarcati, disperati, alla ricerca di un futuro migliore, in particolar modo verso gli Stati Uniti e l’America Latina. Che si sia d’accordo o meno con la nuova scelta politica attuata, non credo proprio che negare gli sbarchi sia la soluzione. La soluzione è la cooperazione allo sviluppo».