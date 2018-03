Francesca Michelin: «Album dopo un amore finito». E spunta la passione segreta per un noto conduttore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata la prima ospite aha ripercorso la sua già importante carriera nonostante la giovanissima età. Francesca dopo X Factror ne ha fatta di strada fino al nuovo album di cui racconta i particolari nel corso dell'intervista.Bogotà "2640" (l’altitudine della città colombiana) è nato dopo la fine di un amore, il suo desiderio di fuggire, la sofferenza, la rabbia e tutti i sentimenti che si sono alternati nel corso di quel periodo poco felice. «Ho avuto un’esperienza sentimentale molto forte che mi ha portato a rendermi conto di tanti errori che avevo e avevamo fatto». Proprio in quel momento ha iniziato a scrivere i primi due pezzi dell’album "Scusa se non ho gli occhi azzurri" e "Vulcano".Francesca oggi è single ma confessa una sua grande passione, un amore platonico, quello per Alberto Angela. «Alberto Angela. È una cosa molto seria. A livello culturale è 'intrippante', a livello fisico non mi soffermerei su quello. Quando lo seguo in tv rimango sconvolta».