VALBRENTA -) ha creato unadell'alveo del, i massi enormi precipitati nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno invaso il letto del fiume. Sul posto oggi, insieme a una delegazione tecnica della Difesa del Suolo e del Genio Civile regionale che ha effettuato un sopralluogo nell’area del comune di Enego, in località, sulla strada comunale, sulla ciclopista e lungo il fiume. La notizia non è affatto buona, soprattutto alla luce delle previsioni meteo che danno rovesci e temporali da stasera a venerdì mattina Ma Bottaccin precisa che «dai rilievi fatti, non c’è un preoccupante problema idraulico». Tuttavia la tensione è alta, tant'è che i tecnici hanno indicato che «, con». Insomma,Da una parte quindi la situazione è descritta come non preoccupante - dal punto di vista idraulico - ma dall'altra «che porta ai piedi della frana e di emettere una ordinanza di». Difatti, il sindaco di Cismon, Luca Ferazzoli, ha già provveduto. E non è il solo: anche il sindaco di Enego, Fosco Cappellari, ha immediatamente emesso un’ordinanza diE per monitorare le condizioni della parete rocciosa e la sicurezza dell’area dove si è verificata la«Si è potuto riscontrare che, a causa della particolare composizione geologica della zona, formata da dolomia e calcari di due differenti tipologie sovrapposti alla base stessa - conclude l’assessore Bottacin, -. Per questo motivo proseguiremo i rilievi anche con appositi droni».