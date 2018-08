Foto, appunti, mappe: i “segreti” del generale Papa esposti al museo

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ci sono foto, manoscritti, tessere riconoscimento. E poi cartoline, mappe, appunti, disegni.Ecco lQuello che in pochi finora conoscevano e che si potrà scoprire alLe memorie deldella Brigata Liguria sul Monte Pasubio e sull'Altopiano dei Sette Comuni durante la Grande Guerra saranno custodite a villa Guiccioli. Fanno parte di un fondo conservato fino a oggi dall- in fase di scioglimento dopo 40 anni di attività - e donati a Vicenza su proposta della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia.ll generale Papa è una figura molto nota in provincia. Nato a Desenzano del Garda nel 1863,, è stato tra i protagonisti delle battaglie sulle montagne vicentine. A lui sono intitolati ilche conducono al monte. L'archivio annovera tra l'altro 4 album fotografici, 8 taccuini e 3 disegni a matita dei luoghi delle operazioni.Il museo ha anche ricevuto- bianche e da fuoco - della fine del Settecento e inizi dell'Ottocento. Si tratta di una raccolta appartenuta al collezionistae donata dai familiari.