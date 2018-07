Folle inseguimento in isola pedonale Panico tra i passanti: presi 2 giovani

di Vittorino Bernardi

THIENE - Folle inseguimento ieri sera di una pattuglia dellaa una Volkswagen Polo con a bordo due giovani, che per dileguarsi ha sfrecciato ad alta velocità lungo l’, terrorizzando i pedoni, prima di abbandonare l’auto e fuggire a piedi per essere presi e sanzionati. L’inseguimento è iniziato poco prima delle 18.30: sulla rotatoria tra le vie Bassani e Monte Grappa transita ad alta velocità una Volkswagen Polo, sotto gli occhi di una pattuglia della polizia locale che intima l’alt. La vettura inizialmente ha rallentato, ma anziché fermarsi hae iniziato unanel tentativo di dileguarsi.La pattuglia si è posta all’inseguimento. Giunta all’altezza del municipio la Polo ha imboccato ad elevata velocità l’. Per salvaguardare la scurezza delle persone presenti la pattuglia di polizia locale ha messo in funzione sirene e lampeggiati. Percorso interamente corso Garibaldi la Polo si è: i due giovani a bordo sono usciti e si sono dati alla fuga a piedi. Grazie ai testimoni i due sono stati presi dopo una breve ricerca eal comando di via Rasa. Per gli agenti ,coordinati dal vicecomandantenon è stato possibile identificare chi fosse stato alla guida perché si sono accusati a vicenda di essere stati al volante. I filmati della videosorveglianza di corso Garibaldi dovrebbero fare chiarezza. Per il momento è stato sanzionato uno dei due cone unadalle patente di guida: si tratta del 29enne R.M., residente nell’hinterland di Thiene.