Fitness, autodifesa, yoga: il Querini come una palestra a cielo aperto

VICENZA - Dal tai chi al jazzercise, dalla danza allo yoga. Ilcome una. Messe da parte, per ora, le polemiche sulla proliferazione di, la storica area verde diha aperto le porte agli appassionati dele a chi vuole tenersi in forma.nel parco sarano allestiteche consentiranno il contemporaneo svolgimento di più discipline. Si tratta del palcoe di quelli accanto allae nella zona la radura con ingresso daTutte le lezioni, promosse da comune e associazioni sportive, saranno. Ma per alcune attività bisognerà portareIl programma? Eccolo. Ilè il giorno del tai chi, antica arte marziale cinese di origine taoista (dalle 19 alle 20.30), del do-in, serie di esercizi energetici per il benessere psico-fisico (19-20), e del fitness musicale (orario sempre 19-20).: jazzercise (18.30-19.30), wing chun e fast combat (19-20.30), krav maga ovvero corsi di difesa personale (19-20), danza open air e super tone 360° (9.30-20.30).Iltocca a taji e qi gong, tecniche di arte cinese legate alla medicina tradizionale (18.30-20), allo yoga integrale (18.45-20) e ancora al wing chun e fast combat (19-20.30).arrivano taiji e qi gong (dalle 9.30 alle 11), hatha yoga (19-20.30), esercizi psicocorporei (19.30-20.30) e aikido (19.30-20.30). Ilè riservato allo ju jitsu, arte marziale giapponese (19-20.45), ial kung fu (18-19), mentre la domenica si propongono tai chi (9-10.30) e corsi di autodifesa (10.30-12).