Festino alcolico in hotel: ragazzi scoperti, scatta il fuggi fuggi. C'era anche una minorenne

VICENZA - Venerdì sera movimentato all'hotel Verdi in via Lanza, a Vicenza: un 22enne con altri amici (tra i quali una minorenne) ha prenotato una stanza e organizzato un festino a base di alcolici. Peccato che il portiere li abbia scoperti e abbia chiamato il 113, come racconta il Giornale di Vicenza. C'è stato un fuggi fuggi nei corridoi dell'hotel, qualche ragazzo è riuscito a scappare, alla fine il 22enne, preso, è stato denunciato, la minorenne affidata alla madre.