Ferragosto sotto la luna in gommone o in musica alle risorgive del Bacchiglione

di Roberto Cervellin

VICENZA - Ferragostosotto lo sguardo della luna? Una passeggiata notturna lungo? Meglio la musica dance all'ombra dellaBrividi, magia, poesia. Sono diverse le proposte vicentine per le festività del. Alcune a pagamento, altre no. All'oasi di, dove nasce il Bacchiglione, alladi Ferragosto, dallesono in programma visite guidate e passeggiata sotto le stelle alla scoperta dell'area protetta. Non mancherà la, che accompagnerà i partecipanti in un tour di pochi chilometri che, promettono gli organizzatori, è. Il costo è di. La prenotazione si effettua su info@risorgivedelbacchiglione.it o allo 0445.641606.Giovedì, nel Bassanese, per la precisione aecco la discesa in notturna colsul fiumeper assistere ai fuochi d'artificio. Ritrovo alalleper unadi carne e verdure o alleper chi non partecipa alla cena. Il corteo con tanto di fiaccole si concluderà intorno aPrezzo:(20 euro la grigliata senza bibite). Prenotazioni allo 0424.558250 o a info@ivanteam.com.A Vicenza, invece, nel giorno di Ferragosto si potranno visitare i musei civici -- e assistere alla festa serale in. Alleinizierà l'animazione per bambini, mentre dalleil dj Marco Sella proporrà musica degli anni '60-'80-'90. Dettagli sul sito del Comune.