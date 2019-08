Città divisa sulle transenne in piazza: petizione online contro le “barriere”

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - «Togliete le transenne».Leinstallate dal Comune per la tutela dei pedoni in pieno centro storico - si tratta di unadove passano qualcosa comebus al giorno - ha diviso i vicentini tra favorevoli e contrari. Questi ultimi sono passati subito all'azione e hanno avviato unaper chiederne laDito puntato contro le ringhiere poste neicon maggiore flusso pedonale. «La prova dei fatti ne ha dimostrato l'inutilità. Le transenne si stanno rivelando. Hanno un forte impatto sulla piazza, che viene trattata». Questa la denuncia dei promotori, tra i quali spiccano la lista civicae il comitatoPromotori che si sono spinti oltre proponendo unper valorizzare il luogo. Ma l'amministrazione tira dritto e annuncia unregolato dalla strisce nonché nuoviPrevista infine ladei transiti dei mezzi pubblici che, per il sindaco Francesco, dovranno essere