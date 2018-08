Napoletano vende per strada motoseghe tarocche: fermato e denunciato

di Vittorino Bernardi

ROSÀ - Il 50enne napoletano C.R. noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa perdi. L’operazione è scattata giovedì 23 dalle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato una Fiat Grande Punto circolare in modo sospetto tra le strade di Rosà. La centrale operativa dei carabinieri del capitanoha inviato sul luogo due pattuglie che hanno intercettato il veicolo segnalato: al controllo il conducente si èè così è scattata una, perquisizione dell'auto.I militari all’interno del bagagliaio hanno trovatodi provenienza non CE, cone non rispondenti alle normative vigenti. L'uomospiegazioni sul possesso del materiale ed è statoper tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci e commercio di prodotti falsi.