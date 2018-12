Sull'Audi un arsenale da scasso, denunciato padovano sospetto ”topo d’appartamento”

di Vittorino Bernardi

ALTAVILLA VICENTINA - Forse i carabinieri della locale stazione hanno sventatodel paese perché nel corso di un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio hanno denunciato una persona perdi materiale idoneo allo scasso. Ieri l’altro transitando per il parcheggio di via Tovo, segnalato più volte dai residenti per presenze di auto e persone sospette, una pattuglia dell’Arma ha notato unaferma, con a bordo due uomini e una donna.I militari si sono fermati per controllare l’auto e identificare i tre a bordo. Nell’abitacolo i carabinieri hanno rinvenuto e: 1 coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm., 1 coltello multiuso con lama della lunghezza di 5 cm., 1 piede di porco in ferro della lunghezza di 50 cm., 2 tronchesini entrambi della lunghezza di 18 cm. e 1 paio di forbici della lunghezza di 16 centimetri.Il proprietario dell’auto, ilresidente a Gazzo Padovano che si è assunto la responsabilità della proprietà del materiale sequestrato è statoalla Procura della Repubblica per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Le altre due persone a bordo dell’auto sono state identificate in una 27enne residente a Vicenza in un 37enne di nazionalità marocchina residente a Gambugliano.