Beccato con la bici rubata l'ivoriano fornisce false generalità: denunciato

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Il 21enne ivoriano W.D.T residente a Schio è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia locale Nordest Vicentino perdi unae per avere fornitoa pubblico ufficiale. La vicenda è nata martedì dalla denuncia di furto di una bicicletta in piazza Montello da parte della proprietaria, una 50enne thienese, a un agente del Nucleo tutela ordine e decoro urbano.La rapida segnalazione del furto ha messo in moto la ricerca del ladro da parte degli agenti del comandante, conclusa positivamente nel giro di circa un’ora. Un agente in stazione ferroviaria ha notato sulla banchina di salita dei passeggeri un ragazzo in attesa del treno per raggiungere Schio, con una mano a reggere una biciclettaa quella segnalata come rubata.Fermato, il giovane ha dichiarato all’agente di averela bicicletta e di essere privo di documenti. Alla richiesta di fornire le generalità ha dichiarato un nome risultato poi di fantasia. Accompagnato al comando di via Rasa, dove la donna che aveva segnalato il furto hacome sua la bicicletta, il giovane messo alle strette ha estratto del proprio zainetto la carta d'identità con i dati anagrafici:, residente a Schio. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione della bicicletta e per avere fornito false generalità a un pubblico ufficiale. La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.