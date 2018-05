Brusca frenata sul pullman della gita scolastica: le maestre cadono e restano ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA VICENTINA - Gita scolastica segnata nei giorni scorsi da unper le classi quarte delladi via Aldo Moro: duesono rimasteall’interno delin fase di rientro a casa da Trento, dopo una visita didattica al museo di storia naturale Muse.Come riporta il Giornale di Vicenza, alla partenza le maestresono in piedi per l’appello, l’autista è costretto a compiere una. Sara Fabrello viene sbalzata con la testa contro il lunotto posteriore, con tanta violenza da incrinarlo. Laura Ricciolini cade addosso ad alcuni sedili e rimedia delle contusioni., tutti seduti. La comitiva ha proseguito il viaggio fino al rientro a Isola. Le due insegnanti, pur doloranti, la mattina successiva si sono, ma per il persistere di dolori diffusi si sono recate al pronto soccorso: a entrambe è stato applicato uncon giorni di riposo. Laura Riccioloni è rientrata a scuola, Sara Fabrello non ancora per ilriportato nell'urto contro il lunotto.