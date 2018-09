Dopo undici casi di Febbre del Nilo il primo di Febbre Dengue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - Dopo gli 11 casi in provincia di Febbre del Nilo (West Nile) nel 2018 ecco il primo caso di, pure trasmessa da una zanzara, lanon presente in Italia a differenza dalla zanzara tigre (Aedes albopictus). Colpita dalla Febbre Dengue,che si manifesta come un’influenza con dolori muscolari e irritazioni cutanee simili a quelle del morbillo e che può portare al decesso, è unadi 55 anni da tempo residente ad Arzignano. Come riporta il Giornale di Vicenza la signora da circa una setimana ènel reparto di medicina all’ospedale Cazzavillan: era da poco rientrata da undove la Febbre Denuge è endemica. Per lei è scongiurato il ricovero nel reparto di malattie infettive del San Bortolo di Vicenza perchè nelle ultime oree a giorni dovrebbe essere dimessa.