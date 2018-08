FC Bassano, sarà Prima Categoria. Campagnolo "Pensiamo a fascia bianca di protesta".

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ ufficiale.2018/19 e inizierà la sua nuova avventura in. A comunicarlo alla società giallorossa il, che prende atto del “diniego espresso all’unanimità dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto” e invia una mail certificata alla società. Una notizia che non è certo piaciuta a tifosi e società, con il presidenteche ha dichiarato di voler “e – da decidere – per tutto il campionato, in segno di protesta contro una decisione che penalizza la nostra società”. Una protesta pacifica ma che spiega il malumore di una piazza che si sente in debito dopo l’addio della vecchia “Virtus” destino Vicenza, ma dalla FIGC la risposta negativa è dovuta, ci spiegano, per la fusione con il Mussolente, società che non ha diritto di ripescaggio., mentre la prima in casa (questa volta al Mercante) si giocherà il 16 contro l’Union Dese, alle ore 15.30. “Vorrà dire che vinceremo un campionato in più” ha commentato a denti un po’ stretti il presidente Campagnolo, da parte dei Fedelissimi il rammarico è forte ma in questo momento tanta della concentrazione è rivolta alla preparazione del Terzo Tempo, che si preannuncia spettacolare.Per quanto riguarda il “fuoricampo”, da registrare l’ottimo successo della serata “Bassano da Sogno”, definita unica nel suo genere e splendida da parte dei tanti partecipanti, mercoledì è iniziata anche la2018/19: il costo sarà di, con il 50% per gli Under 25 e i disabili. Molte le promozione per i più giovani: fino agli 11 anni ingresso gratis con la, abbonamento gratuito che permette ai più piccoli di collezionare dei bollini in base alle presenze allo stadio. Con 5 bollini i giovani tifosi riceveranno il pallone del F.C.Bassano e con 12 avranno in regalo la maglietta ufficiale della squadra. Ricordando il codice etico (letto anche dal presidente durante la cena) sono già molti i tifosi corsi a fare l’abbonamento della squadra: si potrà. Definiti anche i costi dei biglietti: 5 euro intero e 3 ridotto.di mercoledì sono già un grandissimo risultato: ora l’obbiettivo è creare un Mercante pieno di entusiasmo.