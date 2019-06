Fc Bassano 1903, si riparte da Garbuio e Battistella: sette i confermati della scorsa stagione.

di Francesco Bordignon

, attivissimo su un mercato che non si può ancora ufficializzare per i molti contratti che scadono a luglio,per prima cosa le fondamenta della squadra,Una scelta non facile, come commentata dallo stesso tecnico, in piena sintonia con il: se l’idea è di puntare a una nuova promozione, all’Eccellenza, la squadra deve essere rinforzata, per questo un mercato di grandi nomi e un cambiamento abbastanza radicale dei futuri protagonisti. Dunque sette i giocatori confermati, per ora nessun portiere (con l’arrivo di De Carli che sarà probabilmente il titolare), mentre in difesa i nomi sono il classe 2000, arrivato la scorsa stagione dalla Berretti del Vicenza,, 1998 ex giovanili Bassano e Cornuda e, classe 1991 ex Schio. Tre difensori, due i centrocampisti: si tratta del rigorista, 1996, anche lui ex canterano del Bassano Virtus e fondamentale nella scorsa stagione con i suoi gol dal dischetto, l’altro è, classe 1999, altro perno della mediana di Maino. In attacco, oltre al sicurissimo(1992, per lui, dopo essere arrivato a gennaio al Bassano), ecco la conferma di(1993), anche lui in doppia cifra di reti con 10.Bassano che riparte da questo nucleo, a cui però si andranno ad aggiungere i praticamente già firmati De Carli, Gallonetto, Gambasin, Pinton, Cacciotti e Dalla Costa provenienti tutti dal Valbrenta, Michelon, Marchioron e Sandonà dal Longare e la punta Mason dal Nervesa.A questi 18 giocatori, dovrebbero aggiungersi almeno altri sei ulteriori atleti, che potrebbero arrivare dalla rosa dello scorso anno, anche se circolano nomi importanti: si parla del 2000, difensore esterno dai 7 Comuni ma gli ultimi due anni a Marostica e, la punta del Montecchio che lo scorso anno ha sfiorato la doppia cifra in Eccellenza.E’ solo metà giugno, il mercato durerà tutta l’estate e sicuramente il Bassano è una piazza che piace: società solidissima, un grande stadio, grande pubblico e grandi ambizioni. Un mix che per un atleta, alla ricerca di una squadra, di certo lo attira.