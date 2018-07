Fc Bassano 1903: la presentazione il 29 Agosto con cena di gala.

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ma l’entusiasmo non manca. Ildavanti alla respinta della domanda di ammissione in Promozione (in quanto non nuova società, ma derivante dal Mussolente che era in Prima Categoria) e continua la suae con una società sempre più numerosa. Sono infattiportata avanti dale dai fondatori, un numero importantissimo a cui aggiungono, con una quota, anche i Fedelissimi con la solo associazione. Continua la costruzione della squadra da parte del ds Giacometti, con molti tasselli già inseriti in rosa, il ritrovo è fissato per il 6 Agosto al Campo Sacro Cuore di Romano, mentre il. La notizia è che la squadra ha invitato i tifosi a dare una mano, in cucina, nell’organizzazione, per stare vicino alla squadra e non perdersi i primi allenamenti di questi ragazzi appena firmati.Per quanto riguarda ladella squadra, anche in questo caso la nuova società vuole fare le cose in grande: la data è il, con un evento benefico creato per l’occasione. Si tratta della, con l’auspicio di arrivare a 500 persone:, progetto ideato da Assosport, in collaborazione con la Regione Veneto ed il CONI, per supportare concretamente le famiglie nell’inserimento dei bambini nelle società sportive. Una serata che inizierà alle 19 con la presentazione alla città di squadra e staff tecnico mentre alle 20 inizierà la cena di gala, preparata dai Ristoratori Bassanesi, in piazza Libertà. Per ora non è ancora aperta la prevendita, ma dalla società fanno sapere che il prezzo sarà di 60 euro.: la rincorsa sarà più lunga, ma l’idea è di puntare a crescere sempre di più e ridare alla città una squadra che onori i propri colori.