Fc Bassano 1903, Giacometti re del mercato: ben undici gli arrivi ufficiali.

Se si potesse assegnare il premio per il mercato di Promozione già a Luglio, la statuetta andrebbe sicuramente al Fc Bassano 1903. I giallorossi, guidati dal, con una rosa quasi completa già a metà Luglio. Attenzione, non si parla di qualche colpo per raffarzare la squadra, ma una(stravinto, diciamolo pure). Ben 16 i partenti rispetto alla stagione 2018/19, otto i confermati, per ora 11 gli acquisti ufficiali anche se ci sono trattative aperte per le ultime posizioni rimaste (in particolare un terzino, una mezzala e il terzo portiere).Partiamo dai, tre difensori (Manuel Benetti, Marco Bonaguro e Nicolò Frasson), due centrocampisti (Davide Xamin e Nicholas Ceccato) e tre attaccanti (Mattia Battistella, Nicolò Garbuio, Solomon Ovoyo), oltre allo staff tecnico composto da, il vice Anastasi, il preparatore dei portieri Bin.invece, come detto,: i portieri Davide Pozzan, Alex Righetto e Christian Scaranto; i difensori Davide Baldissera, Ilir Frangu, Alessandro Gaborin e Nicola Meneghetti; i centrocampisti Riccardo Comarin, Marco Frachesen, Alessio Scanagatta, Alberto Scotton e Filippo Torresan; le punte Marco Bertollo, Nicolò Cosma, Giacomo Maistrello e Devid Savio.Il mercato ha portato invece molte facce nuove, tra cui cinque dal Valbrenta (lo scorso anno in Eccellenza) e tre dal Longare. Porta che sarà difesa dal duo Paolo De Carli (Valbrenta) - Mattia Michelon (Longare), mentre in difesa graditissimo ritorno di(Montello), che guiderà una retroguardia a cui si aggiungeranno Michele Marchioron (Longare), Gianluca Gallonetto (Valbrenta) e Filippo Gambasin (Valbrenta). A centrocampo firmati Alberto Pinton (Valbrenta) e(Longare), mentre in attacco tantissimo talento e gol con gli arrivi di Damiano Mason (Nervesa), Hakim Calgaro (Montecchio Maggiore) e(Valbrenta).Ci sono ancora molte trattative aperte, soprattutto per portare giovani di talento e che avranno molti minuti: i nomi più caldi sono l’esterno ex Marostica, di proprietà 7 Comuni(2000) e il centrocampista( dalla Luparense, 2001). Senza dimenticare l’accordo con l’Atalanta per il settore giovanile, che è ufficialmente nato il Primo Luglio: a Bassano si stanno facendo le cose in grande.