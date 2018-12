Fc Bassano 1903 festeggia il "Natale Giallorosso": festa e beneficenza al Mercante.

di Francesco Bordignon

, lanciatissimo verso la Promozione, il FC Bassano 1903 vuole festeggiare questo primo traguardo nella ultima partita casalinga dell’anno, domenica al Mercante contro il Salvatronda. Chiamati a raccolta i tifosi, perché, una festa sì, ma anche una occasione per raccogliere fondi ed aiutare la città ed il territorio.Seguendo il motto “#Lamiacittàlamiasquadra”, inaugurato ad inizio stagione (e fedelmente rispettato, come dimostrano le molte attività svolte) ecco una serie di iniziative concordate tra società e tifosi durante la partita: allo stadio Mercante saranno a disposizione del pubblico alcuni gadget (cappello di babbo Natale con fiocco giallo, coperte “griffate” Fc Bassano 1903) che gli aficionados potranno comprare. Tutto ad offerta, con il ricavato che “servirà perdella città, che in questo modo potranno avere almeno un regalo sotto l’albero” come ci fanno sapere dalla società. Beneficenza che sarà ricompensata con un, che si potrà mangiare durante il Terzo Tempo dei Fedelissimi e/ durante la merenda sempre offerta dalla società ai più piccoli tifosi.In ogni caso lo stadio si vestirà a festa, con palloncini giallorossi, cartoline della prima squadra in regalo e un iUn momento per tifare la squadra, nel caso invece si volessero conoscere di persona i giocatori, l’appuntamento è a domani, quando formazione e mister Maino si presenteranno al, allestito in piazzetta Guadagnini da ConfCommercio Bassano. La nuova società, il FC Bassano 1903, sta facendo le cose in grande: oltre ai risultati sportivi, questo nuovo “gemellaggio” con la città che sta portando grandi frutti, sia a livello di beneficenza che di amore per la squadra. Ricordando che, a giugno, si piangeva l’addio del calcio professionistico a Bassano: magari con qualche categoria in meno ma questi giallorossi si stanno facendo amare.