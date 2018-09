Fc Bassano 1903, la protesta: «Sì alla fascia bianca o la stamperemo sulle maglie»

di Francesco Bordignon

BASSANO -. Molte le voci sul mancato ripescaggio in Promozione e sulla possibilenelle prossime gare di Coppa e di Campionato. Il numero 1 giallorosso ha così, tramite un comunicato stampa partito direttamente dalla sua società, spiegare il perché di questa protesta.“Come annunciato mercoledì sera, in occasione della presentazione ufficiale della squadra in piazza Garibaldi, dal presidente Fabio Campagnolo, la società Fc Bassano 1903 farà richiesta di poter giocare l’intero campionato di Prima Categoria con unadopo il diniego espresso dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto Figc, alla richiesta del nuovo sodalizio giallorosso di disputare il campionato di Promozione.” Così inizia il comunicato, spiegando che ci sarà una richiesta alla FIGC per poter indossare la fascia.E qui inizia la spiegazione del presidente Campagnolo, in rappresentanza del suo gruppo di soci e di tutti i tifosi giallorossi. «, la città di Bassano non è sparita dal panorama calcistico nazionale a seguito di un fallimento ma per una decisione avvallata da Lega e Figc». In pratica, lo spostamento della Virtus a Vicenza. «, relativa al titolo sportivo ad evidenziare l’importanza rappresentata dal calcio, tanto da prevedere la possibilità, a seguito di eventuali esclusioni dai campionati professionistici, di. Per Bassano però non è stato così, a differenza, invece, di quando accaduto per Padova, Venezia, Arezzo, Avellino, Como, Mantova, Foggia, Monza, Grosseto, Perugia e molte altre città ancora». Un mancato ripescaggio che porta ad una protesta silenziosa ma ben evidente, una fascia bianca al braccio “dalla prima all’ultima giornata di campionato. Nel caso, però – spiega la società - questa eventualità venga negata è già pronto un piano B:”.Il presidente Campagnolo vuole poi chiarire un punto,che non permetterebbe dunque il ripescaggio. “– spiega il numero 1 giallorosso -. Ora, i vertici di quello stesso comitato ci dicono che se non avessimo acquisito il titolo sportivo, avremmo avuto maggiori possibilità di essere ripescati. Ci pare che dopo il danno, sia arrivata anche la beffa».La palla passa ora al Comitato Veneto, quale sarà la reazione?