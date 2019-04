Schio-Ragusa: sfida tricolore da batticuore, ecco tutte le date

di Vittorino Bernardi

SCHIO - C’è grande attesa in città per il via domani 1 maggio alla serie finale dei play off scudetto del Famila, al meglio delle cinque partite con avversario il Passalacqua Ragusa. Il calendario: 1 e 3 maggio al PalaRomare (20.45), il 7 e l’eventuale gara4 il 9 maggio in Sicilia con possibile “bella” a Schio il 12 maggio. È la quarta finale tricolore tra Schio e Ragusa, le precedenti: 2014, ’15 e ’18, sempre vinte a gara5 dal Famila che quest’anno punta alla conquista del decimo scudetto (il primo nel 2005 contro Faenza con coach Fabio Fossati). Si profila una serie vibrante, senza pronostico (con dirette tv su Sportialia). Nella stagione in corso le squadre si sono affrontare tre volte: in campionato, fattore campo rispettato: il 21 ottobre PalaRomare favorevole alle orange nella gara di andata (75-64) e così il 20 gennaio il PalaMinardi nel girone di ritorno (80-74). A San Martino di Lupari le siciliane nella semifinale della Final Eight di Coppa Italia del 2 marzo hanno vinto 70-68. Il Famila in regular season è arrivato primo in classifica, il Passalacqua terzo, dietro l'Umana Venezia. «Siamo sicuramente pronti – attacca coach Pierre Vincent – a concludere una stagione segnata da molte difficoltà, in un progetto nuovo che siamo riusciti a superare con molto lavoro, come dimostrato nel girone di ritorno di Eurolega e la regular chiusa al primo posto. Arriviamo consapevoli dell'obiettivo da raggiungere per noi e per la Città di Schio. Certo, l'ambiente conterà parecchio e dovremo essere in grado di gestire al meglio anche questo aspetto. Ragusa ha dimostrato di essere un top team che merita questa finale: è una squadra fisica, ben allenata. Ma abbiamo carattere e forza per raggiungere il traguardo». Sorvegliate speciali di Ragusa sono Harmon, Romeo, Hamby, Kuster Cinili e la ex Consolini.