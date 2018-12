Il Famila straripa e supera i 100 punti contro Empoli

di Vittorino Bernardi

SCHIO 106EMPOLI 62SCHIO - Nona giornata di campionato e settima vittoria per il Famila che contro la matricola Empoli riscatta le due sconfitte consecutive di San Martino di Lupari e in Eurolega a Polkowice (Polonia) e conserva il secondo posto in classifica a 4 punti dall’imbattuta capolista Umana Venezia. Ad aprire è Chiabotto da tre (unico vantaggio ospite) con pari risposta di Quigley che non sbaglia il contropiede e una seconda tripla per l’8-3 al 3’. Il Famila per troppa foga in attacco litiga con il canestro, ma mantiene il vantaggio: 18-7 al 6’. Schio mostra grinta con la tripla di Filippi 25-11 al 9’. Battisodo chiude 27-15 il primo quarto. Spinge in avvio del secondo quarto il Famila, Filippi da tre doppia (32-15) le toscane. Micovic dai 6,75 sigla il +20 al 13’. Con attacchi veloci Schio strappa per il 50-27 del riposo. Non c’è partita nel terzo quarto, al 30’ Schio conduce 76-43: brava Fassina. Nell’ultimo gioco Empoli graffia per limitare i danni, il Famila mostra entusiasmo con Crippa e Dotto cecchine controlla 88-47 al 35’. Schio non molla in attacco alla ricerca dei 100 punti, colti da Fassina da 3 (100-59) a 1’22” dalla sirena. Il Famila esce dal campo tra gli applausi del pubblico. Giovedì 13 dicembre per la sesta giornata di Eurolega ospiterà la corazzata russa Ummc Ekaterinburg, campione continentale guidata dall’ex tecnico Miguel Mendez. Domenica le arancioni saranno a Broni, per una sfida che vale il secondo posto.: Filippi 6, Fassina 11, Masciadri 5, Lisec 5, Crippa 13, Battisodo 11, Andrè 7, Dotto 9, Lavender 13, Quigley 18, Micovic 8. All.: Pierre Vincent.: Rosellini 3, Calamai 2, Madonna, Chiabotto 5, Pochobradska 19, Lucchesini 6, Manetti 2, Narcivute 13, Brunelli 5, Huland ne, Mathias 7. All.: Alessio Cioni.: Pazzaglia di Pesaro, Barbiero di Milano e Bernardi di San Nicola La StradaNOTE. Tiri liberi, da due e da tre: Famila 9/13, 29/50, 13/33; Scotti 6/9, 13/37, 10/26. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 20/31, Scotti 23/31. Palle perse/recuperate: Famila 12/18, Scotti 22/10. Nessuna uscita per falli. Parziali: 27-15, 50-27 (23-12), 76-43 (26-16), 106-62 (28-19). Spettatori 1.400.