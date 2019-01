Napoletano falso carabiniere denunciato per truffa dai carabinieri ”veri”

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Un falso carabiniere che nel luglio dello scorso anno haper ottenere il rilascio di un familiare che lui raccontava essere in stato di fermo in caserma per avere provocato un incidente stradale, è stato individuato daidi via Maraschin e denunciato in stato di libertàI militari hanno fermato C.M., 28enne napoletano, che riconosciuto da alcune delle vittime è stato denunciato alla procura della Repubblica di Vicenza. Nelle indagini i carabinieri hannocommessa il 5 luglio ai danni di una pensionata di 72 anni: il sedicente militare si era fatto consegnare diversiper migliaia di euro, perchè l’anziana non disponeva di contante. È così emerso che non sempre C.M. ha bussato alla porta delle vittime, ma. Gli accertamenti svolti sulle analisi delle telefonate effettuate da C.M., con il cellulare trovato nella sua disponibilità al momento dell’identificazione, hanno dimostrato in maniera certa ilnella truffa alla 72enne. Sono in corso le indagini per individuare il complice.