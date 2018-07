di Vittorino Bernardi

SCHIO - È epidemia truffa del “e del” in città: in settimana sono state sei le segnalazioni giunte al 112 di anziani che hanno ricevuto la visita a casa. Per la prontezza di riflessi dell’ultima vittima, un 83enne, i militari del maggiore Vincenzo Gardin hanno bloccato in strada uno dei due truffatori, riconosciuto poi da due vittime.L’epilogo ieri pomeriggio: unha ricevuto nella sua casa di via Strasseggiare una telefonata da parte di un tizio che si è spacciato per ufficiale dell’Arma. «Signore, suo figlio ha avuto un incidente stradale e servono 3mila euro per sbrigare alcune pratiche urgenti. Prepari il denaro che tra poco a casa sua passerà un avvocato a ritirarlo». L’83enne ha atteso il legale, ma lo ha mandato via a mani vuote e ha telefonato immediatamente al 112 per raccontare il fatto con la descrizione della persona. Con tale segnalazione è scattato un raid nel quartiere di Santa Croce, concluso con successo: una pattuglia in piazza Pubblici spettacoli ha fermato M.C. 28enne napoletano, con precedenti per truffa e ricettazione.Accompagnato al comando di via Maraschin e denunciato a piede libero il sedicente avvocato è stato riconosciuto da altri due anziani truffati complessivamente per 3 mila euro nei giorni scorsi. È caccia aperta al complice che al telefono si spaccia per ufficiale dell’Arma. Il maggiore Vincenzo Gardin ha rinnovato l’invito espresso più volte. «Nessun appartenente alle forze dell’ordine o altro ente può chiedere denaro contante o beni preziosi. Non fate entrare sconosciuti in casa e in caso di dubbio attivate immediatamente i numeri di emergenza per richiedere aiuto».