Falso carabiniere con l’inganno deruba di 20mila euro un 73enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO PRECALCINO - Un anziano di 73 anni che non si fida delle banche si è fattodei risparmi che teneva in casa. Il truffatore, probabilmente a conoscenza delle abitudini della vittima, per entrare in azione ha atteso che la moglie uscisse di casa per delle commissioni. Il truffatore ha suonato il campanello e al 73enne si è presentato come un carabiniere in borghese, con in testa un. Il malvivente in un buon italiano ha chiesto di poter controllare il denaro tenuto in casa per verificare che tra le banconote non ve ne fossero alcunesul territorio: così si è fatto consegnare almeno 20 mila euro, ed ha efettivamente controllato le banconote. Unada parte del falso carabiniere che chiacchierando haper infilare da buon prestigiatore, non visto, il denaro in una borsa e uscire salutando cordialmente. Soltanto qualche minuto più tardi l’anziano ha conpreso di essere stato rapinato e ha chiamato il 112 per raccontare la vicenda. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Thiene peral truffatore.