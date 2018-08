Dopo il falco elettronico arriva quello in penne e artigli per mettere in fuga i piccioni

di Vittorino Bernardi

THIENE - Dopo il falco elettronico a mettere in fuga i piccioni dal centro storico cittadino ci prova ora un, in penne e artigli. Venerdì 10 agosto,, un falco addestrato sarà libero di volare nel cielo sopra: l’obiettivo è quello di spaventare e allontanare i colombi che sono ormai abitudinari in centro. L’amministrazione comunale ha accolto la proposta avanzata nei giorni scorsi da, presidente del Comitato di quartiere Centro, di ricorrere al sorvolo di falchi per verificarel’efficacia di tale metodo di disturbo edi colonie di colombi. «Abbiamo accolto con favore e interesse questa sperimentazione che si aggiunge a un nostro impegno costante sul tema – il giudizio dell’assessore all’ecologia i-. Speriamo di avere successo e di sfruttare al massimo questa opportunità». Il falco non risulta pericoloso per persone e animali domestici e trattandosi dinon effettuerà alcuna predazione. «L’esperimento non è quindi assimilabile - spiegano dal comitato - a un’, perché il falco è addestrato esclusivamente a rincorrere e spaventare e non a catturare. Il sorvolo partirà di primissimo mattino da una terrazza di un edificio del centro e avverrà con la presenza di unin possesso della qualifica professionale e delle prescritte autorizzazioni di legge». All’esperimento seguirà la valutazione dei primi effetti e un secondo sorvolo a distanza di qualche settimana sarà effettuato perl’area di intervento e scandagliare al meglio i punti critici.