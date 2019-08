L'ex Dal Molin pronto fra un anno: sarà un maxi parco senza la pista

di Roberto Cervellin

VICENZA - Un centro per la protezione civile, parcheggi, piste ciclabili, aree ristoro, un nuovo campo da rugby. Madiventa un polmone verde daSarà uno dei più grandi del Veneto. Il- così è stata battezzata l'area che un tempo ospitava lo scalo berico - dovrebbe essereL'importo dei lavori, scattati in questi giorni, è notevole:ci dui 8 stanziati dal Cipe e il resto con il bando periferie.Sarà un “working in progress”, nel senso che, come annuncia il sindaco, verranno apportate varianti e valutate proposte sportive e non. Gli agricoltori, per esempio, hanno chiestomentre i pescatori si stanno interessando ai. Resta infine da sciogliere il nodo degliDi sicuro la parte nord vedrà il recupero dele delle tribune. A sud nascerà invece il centro di coordinamento della. Ecco poi la piantumazione di quasiNon è prevista come detto la pista di volo per le emergenze. Ipotizzata nella campagna elettorale 2018, è stata bocciata perchéper realizzarla, considerata anche la vicinanza della base americana Del Din.