Esulta il Fc Bassano 1903: si vendica della Marosticense e raggiunge il primo posto in classifica.

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vendetta un piatto che si serve freddo. Tiepido in questo caso, perché erano passato nemmeno un mese dalla sconfitta in Coppa Veneto Promozione del. In quella occasione la sfida, giocata allo Stadio Virgilio Maroso, era terminata 2-1 per i locali, con un mister Maino non certo felice del risultato e prestazione. In campionato però è tutta un’altra storia, con, sempre al Maroso, portando a sei il bottino totale in classifica e tenendosi stretto il primo posto, sfruttando anche il pareggio dello Schio in casa contro il Calcio Tezze.Un derby, quello tra Marosticense e Bassano, che ha visto i giallorossi portarsi in vantaggio giàe chiudendo in vantaggio la prima frazione con lo scarto minimo. Nella ripresa invece è bomber(che non aveva un buon rapporto con le porte di Marostica) a trovare il raddoppio al 32’ e il suo primo gol in campionato con il Bassano, mettendo in ghiaccio la partita. Nel finale unoquasi fa tremare il pubblico giallorosso accorso al Maroso, ma ci pensa il giovanea segnare la rete del 1-3 e chiudere i conti.Sei punti in due partite, Bassano che non sembra patire una partenza a singhiozzo come l’anno scorso (campionato di Prima Categoria poi dominato con record di punti),. Ora c’è da pensare alla, terza partita di Coppa Veneto che potrebbe permettere ai giallorossi di passare il turno: competizione importante la Coppa perché i vincitori guadagnano un pass automatico per l’Eccellenza. Che è l’obbiettivo del Bassano: senza nascondersi, vincere campionato o (ma anche e, per ripetere il double dell’anno scorso) Coppa e accedere ad una nuova categoria. Il campionato è appena iniziato, manon fa certo male: è una scalata lunga, difficile, ma l’obbiettivo è chiaro, arrivare più in alto possibile.