Picchia la compagna incinta, espulso 30enne pluripregiudicato magrebino

BASSANO DEL GRAPPA - Il commissariato di polizia ha operato nelle ultime ore l’del marocchino irregolare, da 23 in Italia, noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati (una decina nell’ultimo mese): furto, ricettazione, spaccio e percosse. Il nordafricano ha più volte picchiato la convivente italiana, anche in stato di gravidanza (dovrebbe partorire in questi giorni). La donna più volte percossa da Jamal Zahraoui con lesioni curate al pronto soccorso ha soprasseduto alla denuncia, fino all’ultimo episodio datato 23 luglio. Con la denuncia della donna la procura ha emesso nei confronti del marocchino ilalla compagna. Il provvedimento per il curriculum delinquenziale di Jamal Zahraoui ha permesso al tribunale di provvederealla suacon l’imbarco all’aeroporto di Bologna.